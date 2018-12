Brøndby bør lede i Grækenland eller Sønderjyske efter en afløser for Johan Larsson.

Det er det klare råd fra panelet i Transfervinduet - B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast.

I juleudgaven af udsendelsen yder Søren Hanghøj Kristensen, Michel Wikkelsø Davidsen og Lasse Vøge transfer-førstehjælp til sportsdirektørerne i Brøndby, AGF og FC Midtjylland. Faktisk har panelet lavet arbejdet for klubberne og har fundet frem til alle klubbernes januar-transfers.

Michel Wikkelsø Davidsen har eksempelvis fundet løsningen på Brøndbys udfordringer på højreback.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, at du også kan abonnere på programmet i iTunes lige HER

»Jeg har fundet en god højre back. Mattias Johansson, der spiller i Panathinaikos.«

»Det er lidt et frækt bud, for han har scoret fire mål i syv kampe som højre back, men vi har bare før set FC København hente Panathinaikos' anførere. Så hvorfor skulle en dansk klub ikke kunne hente en højre back der. Økonomien bugner ikke i Grækenland, har jeg hørt,« lyder det fra B.T.-journalisten.

Søren Hanghøj mener derimod, at Brøndby bør kigge mod Sønderjyske, når det kommer til højre back-problematikken. Hør hans bud i podcasten.

Her kan du også høre, hvem AGF skal investere i. Der er blandt andet behov for en angriber - og her har Lasse Vøge løsningen klar:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger



»Mayron George. Han får ikke meget spilletid i FC Midtjylland. Han har tidligere blomstret under David Nielsen i Lyngby. Så en lejeaftale, der sender George til AGF, ville da give mening.«

'Transfervinduet' er B.T.s podcast, der kommer ind under huden på det danske - og til tider udenlandske - transfermarked. Her dyrkes de reelle transfers, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen.

Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transfers.

Og hvis du har et saftigt transferrygte, så post det på Twitter eller Facebook med #andellerej - så undersøger panelet sagen, ringer til de relevante og drøfter det i podcasten.