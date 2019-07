FC Københavns slovakiske forsvarsstjerne, Denis Vavro, er igen på spil på de sociale medier.

Efter at han i forrige uge – meget utraditionelt – havde 'liket' en masse Instagram-kommentarer fra Lazio-fans, der bønfaldt ham om at komme til Rom, sendte Vavro i den forgangne uge endnu et 'kom-og-tag-mig-signal' til den italienske storklub.

Det drøfter panelet i ugens udgave af B.T. Sports fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

For den 23-årige Vavro begyndte i ugens løb pludselig at følge Lazios Instagram-profil. Men et par timer senere – muligvis efter en samtale med sin rådgiver – valgte Vavro at 'unfollowe' klubben igen.

Det lugter ellers kraftigt af et Lazio-skifte for Denis Vavro. Rygtet har verseret i ugevis, og mandag skriver den store italienske sportsavis Gazetta Dello Sport, at en transfer er tæt på. Ifølge avisen er Lazio enige med Vavro-lejren om de personlige kontraktforhold.

Dog er Lazio og FC København angiveligt endnu ikke enige om prisen. Københavnerne kræver ifølge det italienske medie 13 millioner euro, mens Lazio kun er indstillet på at betale 11 millioner euro. Men avisen er overbevist om, at parterne nok skal mødes via nogle klausuler og bonusser.

