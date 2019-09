Sommerens transfervindue smækkede i med et Bendtner-brag for to uger siden - men det er stadig muligt for superliga-klubberne at forstærke sig.

For der er en dør på klem - de transferfrie spillere.

Transfervinduet - B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast - har kigget på de mange spillere, der står uden kontrakt.

Og her er der dukket spændende nyt op. LYT TIL HELE UDSENDELSEN NEDERST

Panelet kan nemlig erfare, at den islandske landsholdsspiller Birkir Bjarnason har fået forespørgsler fra 3-4 superliga-klubber - heriblandt FC København og FC Midtjylland.

31-årige Birkir Bjarnason - der er transferfri, efter at hans kontrakt med Aston Villa udløb denne sommer - skulle angiveligt have 'sat næsen op efter noget mere eksotisk end skandinavisk fodbold'.

Men omvendt 'arbejder tiden ikke' for islændingen, som kan blive nødt til at kigge mod Superligaen, Allsvenskan og Elitserien.

Den islandske midtbaneklippe har spillet i klubber som Sampdoria, Standard Liege og FC Basel - og han står noteret for 65 kampe og ni mål for det islandske landshold.

I ugens episode drøfter panelet også Andreas Maxsøs skifte til Brøndby, David Nielsens fremtid i AGF, og så er der nyt om en kommende kontraktforlængelse i FC København.

