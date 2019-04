Der kan - sandsynligvis - snart sættes et foreløbigt punktum i den langstrakte sag om OB-målvagten Sten Michael Grytebusts fremtid.

Den eftertragtede nordmand er meget tæt på en kontrakt med OB's superligarivaler fra FC København.

Det kommer frem i den seneste episode af B.T. Sportens ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet.

»Jeg vil ikke sige, at Grytebust spøger i FCK. For det er meget mere end det. Jeg har hørt fra kilder, Søren Hanghøj har hørt fra kilder, og du - Lasse - har hørt fra kilder, at der er en eller anden form for aftale mellem Grytebust og FC København,« fortæller Michel Wikkelsø Davidsen, der sammen Steffen Gronemann og Lasse Vøge udgør ugens panel.

»Der ligger en aftale, som bare lige mangler en sidste underskrift eller godkendelse. Jeg ved ikke 100 procent, hvad det er, der mangler. Men jeg hører fra folk omkring FC København, at aftalen har ligget klar i et godt stykke tid. Jeg har ikke skrevet den endnu, fordi jeg gerne ville have en kontraktlængde eller høre, at kilder med sikkerhed sagde, at han ender i FCK.«

I udsendelsen fortæller panelet også om den kommende sommerudrensning i Brøndby.

Brøndby vil blandt andet kaste snøren ud efter en ny målmand i det kommende transfervindue.

»Som vi hører det, er man i Brøndby kommet frem til, at Marvin Schwäbes dage som Brøndby-spiller sandsynligvis er talte. Hvis man skal være et tophold i Superligaen, så skal man også have en profil på målmandsposten. Og det har Brøndby bare ikke fået i Schwäbe,« siger Lasse Vøge, der i podcasten sætter navn på flere Brøndby-spillere, der bliver ramt af sommerudrensningen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Derudover byder udsendelsen blandt andet på nyt om Erik Sviatchenko, Stephan Andersen, Izunna Uzochukwu, Gustav Isaksen og Nicolai Jørgensen.

'Transfervinduet' er B.T.s ugentlige fodboldpodcast, der kommer ind under huden på det danske - og til tider udenlandske - transfermarked.

Her dyrkes de reelle transfers, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen. Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transfers.

Og hvis du har et saftigt transferrygte, så post det på Twitter eller Facebook med #andellerej - så undersøger panelet sagen, ringer til de relevante og drøfter det i podcasten.