Brøndbys kommende sportsdirektør, Ebbe Sand, havde den spansk/danske toptræner Thomas Christiansen ved sin side på Brøndby Stadion, da vestegnsklubben forleden mødte ærkerivalerne fra FC København.

Og det satte gang i spekulationerne i ugens udgave af B.T.-podcasten Transfervinduet.

For kunne Thomas Christiansen, der har en trænerfortid i APOEL og Leeds United, være den kommende tekniske direktør, som Transfervinduet i sidste kunne afsløre er på brættet i Brøndby? Eller er Thomas Christiansen i spil som ny cheftræner i Brøndby, der har haft en svær sæson indtil videre?

Men spekulationerne kan indtil videre forstumme. For efter udsendelsen fik B.T. fat i Thomas Christansen.

»Jeg er ikke i spil til noget ude i Brøndby IF, jeg har ikke snakket med nogen om et job. Selvfølgelig vil jeg gerne have nogle informationer om klubber og ligaer, og jeg havde ikke set hverken FCK eller Brøndby live. Så det var en god mulighed for mig,« fortæller toptræneren, der om sin relation til Ebbe Sand fortæller:

»Vi kender hinanden fra Tyskland. Vi var sammen nogle gange hjemme hos Søren Colding til noget spisning, dengang vi begge spillede i Bundesligaen.«

