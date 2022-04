Polske Kamil Grabara er flyvende i FC Københavns mål.

I weekenden slog han rekorden for flest minutter uden scoring imod, og sammen med københavnerne buldrer polakken af sted mod det danske mesterskab.

Den tidligere Liverpool-keepers storform er da heller ikke gået ubemærket hen rundtomkring i de europæiske klubber.

Ifølge B.T.s polske kilder tiltrækker Grabara sig konkret interesse fra Bundesligaen, hvor flere klubber holder øje med ham. Og det skyldes ikke mindst polakkens agent, Bartlomiej Bolek, der har et stærkt netværk i Tyskland, hvor han har sendt flere polske spillere hen i løbet af årene.

Grabara skrev under på en femårig aftale med FCK sidste sommer, og derfor er fremtidsudsigterne da heller ikke, at han er på vej væk i øjeblikket. Skulle det danske mesterskab lande i hænderne på københavnerne, er der udsigt til europæisk fodbold efter sommerferien samt en potentiel slutrunde.

Men interessen er der ikke desto mindre.

For Grabaras aktie er også skyhøj i hjemlandet sydpå. Landsholdskollega Wojciech Szczesny skulle ifølge polske journalister være så glad for Grabara, at han har anbefalet ham til sin italienske klub, Juventus.

Foruden succesen i FCK ligner Grabara en brandvarm kandidat til den polske VM-trup senere på året. Den nye polske landstræner, Czesław Michniewicz, har et rigtigt godt øje til FCK-keeperen, som han kender fra det polske U21-landshold.

Og med en VM-udtagelse til december ligner det bestemt ikke, at Grabaras aktie er på vej nedad. Tværtimod, hvis han kan holde storformen i Superligaen.

Grabara kostede ifølge engelske medier som The Athletic tre millioner pund – cirka 26 millioner kroner – at hente til Danmark for FCK. Desuden har Liverpool sikret sig en videresalgsklausul på 20 procent af det næste skifte.

23-årige Grabara fik sit danske gennembrud, da han var udlejet til AGF over to omgange. Han kom til Liverpool i 2016, men han nåede aldrig at få officiel debut for det engelske storhold.