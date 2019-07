Brøndby hentede i den forgangne uge den norske Tobias Børkeeiet i Stabæk.

Og står det til vestegnsklubben, får den unge nordmand snart følgeskab af en landsmand.

Det drejer sig om den 21-årige U21-landsholdsanfører Birk Risa fra Odds Ballklubb.

I B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet, fortæller panelet, at Brøndby har lagt et nyt bud på den unge venstreback, efter at et første bud blev afvist. HØR HELE PODCASTEN NEDERST I ARTIKLEN.

Det nye bud skulle angiveligt ligge på fire millioner kroner. En million mere end det oprindelige bud. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Odds Ballklubb.

21-årige Birk Risa har tidligere spillet ungdomsfodbold i tyske FC Køln. Her spillede han på angriberpositionen, men i dag huserer han på venstrebacken.

I podcasten fortæller panelet desuden, at Brøndby også pønser på at rense lidt ud i truppen. Og her står angriberen Ante Erceg og midtbanespilleren Josip Radosevic angiveligt tættest på udgangen.

Derudover vendes den forgangne uges heftige transferaktivitet også – bl.a. med nyt om FC København, Andreas Skov Olsen og Mathias Jensen.

'Transfervinduet' er B.T.'s ugentlige fodboldpodcast, der kommer ind under huden på det danske – og til tider udenlandske – transfermarked. Her dyrkes de reelle transferer, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen.

