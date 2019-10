AC Horsens karismatiske cheftræner, Bo Henriksen, bliver kædet sammen med landstrænerjobbet på Færøerne, der står ledigt, når Lars Olsen ved årsskiftet forlader jobbet efter otte år.

Men indtil videre er det blot et rygte, for Bo Henriksen har endnu intet hørt fra det færøske fodboldforbund.

Men indtil videre er det blot et rygte, for Bo Henriksen har endnu intet hørt fra det færøske fodboldforbund.

»Der har overhovedet ikke været nogen henvendelser. Jeg ved ikke noget om det,« fortæller den lattermilde fynbo.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Kunne du være interesseret i jobbet?

»Det er svært at sige, for jeg ved ikke noget om, hvad jobbet indebærer. Jeg har bare set det i medierne, og det lyder da meget spændende, men jeg ved ikke, om jeg eventuelt kunne være interesseret, før jeg ser en jobbeskrivelse.«

»I denne her korte branche, vi er i, skal vi forholde os til de kontrakter, vi har, og hvis man som jeg har to år tilbage af kontrakten, er man godt stillet. Så jeg bruger ikke så forfærdeligt meget krudt på andet end mit job her i Horsens,« lyder det fra Bo Henriksen.

