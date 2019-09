Han endte jo i FCK ...

... men tanken om en gratis Nicklas Bendtner fristede flere superliga-klubber i det netop overståede sommer-transfervindue.

OB lurede i slutspurten på den 31-årige angriber. Det har TV3 Sport fortalt.

Men nu kan B.T.'s ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet, afsløre, at endnu superligaklub lurede på Bendtner. HØR HELE UDSENDELSEN NEDERST I ARTIKLEN

Foto: Niels Christian Vilmann

Panelet kan fortælle, at Sønderjyske tidligt i transfervinduet meddelte Bendtner-lejren, at angriberen var velkommen i Sønderjylland, hvis hans andre muligheder faldt til jorden.

Det blev aldrig aktuelt, for det endte som bekendt med, at Nicklas Bendtner på transfervinduets sidste dag skiftede til FC København, hvilket også var den løsning, som den tidligere landsholdsstjerne så som idéel.

»Det føles endnu større, end jeg har drømt om. Jeg ved, at det er en helt særlig chance, og jeg vil gøre gøre alt i min magt for at gribe den de næste fire måneder,« skrev Bendtner på sin Instagram-profil, efter at skiftet var blevet officielt.

I FC København kæmper man nu for at gøre den store angriber - med fortid i bl.a. Arsenal og Juventus - kampklar. Første skridt er tirsdagens træningskamp mod Brøndby.

Foto: Niels Christian Vilmann

