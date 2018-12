FCK er på jagt efter en angriber med arabisk blod i årerne.

Det kommer frem i årets allersidste episode af Transfervinduet, B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast.

Her yder panelet - der består af Søren Hanghøj Kristensen, Michel Wikkelsø Davidsen og Lasse Vøge - transferførstehjælp til FC København, OB og AaB.

Og her kommer det frem, at FC København lurer på en angriber - og her har Michel Wikkelsø Davidsen en nyttig oplysning

»FC København har øje på en angriber. Og som jeg hører det, skulle han have lidt arabisk blod i sig. Så jeg har kigget mod et par emner. Den ene er Abderrazak Hamdallah - dem, der har fulgt med i Superligaen, ved, at han er blevet rygtet til FC Midtjylland tidligere,« fortæller Michel Wikkelsø Davidsen.

Og Søren Hanghøj Kristensen tilføjer:

»En marokkansk angriber med et sindssygt målsnit. Han blev især kendt, da han scorede rigtig mange mål i Norge.«

I Transfervinduets nytårsspecial har panelet lavet alt arbejdet for sportsdirektørerne i FC København, OB og AaB. Og der kommer mange konkrete og spændende navne på bordet - blandt andet er der et bud på en midterforsvarer til OB.

»Mads Fenger. Der står på en eller anden måde OB hele vejen ud over ham. Han har været lidt inde og lide ude i Hammarby. Jakob Michelsen tog ham til Hammarby i sin tid. God midterforsvarer - måske også for dyr, og spørgsmålet er, om han vil skifte Hammarby ud med OB,« lyder det fra Søren Hanghøj Kristensen.

