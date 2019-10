Mens det går forrygende for AGF på grønsværen, er der masser af ubesvarede spørgsmål i kulisserne i det aarhusianske.

Cheftræner David Nielsens kontrakt udløber til sommer, sælger man profilen Mustafa Bundu, og skal truppen forstærkes i det kommende vintertransfervindue?

B.T.s ugentlige fodboldpodcast, 'Transfervinduet', har taget en snak med AGF-sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen om AGF om den nærmeste fremtid.

Er I kommet tættere på en beslutning om, hvorvidt David Nielsen skal fortsætte?

»Som sagt tidligere er det en snak, jeg og David tager under fire øjne, når efteråret er omme, men mere kan jeg sgu ikke løfte sløret for i den sag.«

Er I ikke bange for, at David Nielsen får et andet tilbud, hvis I tøver for længe?

»Nej, altså – jeg tror egentlig, at vi er ret afmålt i forhold til det – både David og os. At vi ligesom arbejder med den horisont, at vi først snakker, når efteråret er færdigspillet.«

»Vi har et rigtigt attraktivt job her, og det er David Nielsens job lige nu, og det kunne det sagtens fortsætte med at være. Men det ligger lidt længere henne i efteråret, for vi vil bare gerne koncentrere os om kampene. Og så må vi se, hvor det lander.«

Så du føler dig forholdsvis sikker på David?

»Haha. Det skal man jo aldrig svare ja eller nej til, men vi har jo et rigtig godt samarbejde, og det er også derfor, vi har den aftale, vi har om at tage det hen ad vejen. Det har begge parter det fint med. Der er ikke nogen skjult dagsorden i det – for nogen af os.«

Nu hvor AGF blandt andet har solgt Jens Stage for et stort beløb, har I så en topspiller i kikkerten?

»Tja, altså man kan sige, vi havde et rigtig stort vindue i sommer – måske også større, end vi lige havde regnet med, da vi gik ind til det – hvor vi solgte Jens Stage og ikke kunne fastholde Kamil Grabara, og Tobias Sana tog tilbage til Sverige. Så det tvang os til at tage de kommende vinduer lidt på forskud. Så jeg tror derfor, vi får et forholdsvis roligt vindue.«

»Sådan som vores trup er skruet sammen, har vi nu en lidt yngre trup med større salgspotientale end tidligere. Og man kan sige, at hvis vi endelig skal toppe truppen nu, skal det være en spiller fra én af de højere hylder.«



Mustapha Bundu er en af de mest formstærke spillere i Superligaen i øjeblikket, hvad er jeres plan med ham?

»Bundu er jo en spiller, der har været rigtig god over en pæn periode, men han er også stadig en spiller, som er lidt flagrende, og som kunne have godt af at spille her lidt endnu. Han er en spiller, som vi kunne have glæde af i nogle sæsoner endnu.«

»Så umiddelbart tror jeg, det kunne være godt for begge parter med en løsning omkring en fortsættelse af samarbejdet. Men vi kan også lige pludselig få et bud, der er så stort, vi ikke kan sige nej til. Men det må de kommende vinduer jo ligesom afgøre.«

Er I åbne for at sælge ham til en dansk klub, eller bliver det til udlandet?

»Jeg kan ikke forestille mig, det bliver i Danmark!«