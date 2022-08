Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De italienske giganter fra AC Milan har i den grad fået øjnene op for det talent, der render rundt i Superligaen.

Serie A-mestrene har den seneste uges tid flere gange budt – forgæves – på FC Midtjyllands 21-årige midtbanefighter Raphael Onyedika. Men FCM-profilen er ikke det eneste Superliga-navn, som italienerne har kastet deres kærlighed på.

I flere uger har AC Milan flirtet med AaB for at få fingrene i nordjydernes 17-årige supertalent Oliver Ross.

Og selvom Ross for et par uger siden forlængede sin kontrakt med AaB frem ti 2025, så har den italienske storklub ikke opgivet håbet om en aftale i dette transfervindue.

Det fortæller sportsdirektør Inge André Olsen til B.T.s transferpodcast, Transfervinduet.

»Der er stadig stærk interesse fra AC Milan. Det kan jeg godt bekræfte,« siger den norske AaB-boss, der dog p.t. ikke har et tilbud fra italienerne liggende, som han skal tygge på.

»Men der ved vi af erfaring, at tingene kan gå rigtig stærkt.«

Oliver Ross, der er lillebror til AaB-forsvareren Mathias Ross, fik som 16-årig sin førsteholdsdebut for AaB i sommeren 2021. Offensivtalentet har desuden ni optrædener for det danske U18-landshold.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Inge André Olsen kan derimod hamre en pæl igennem det rygte, der i tyrkiske medier sender offensivprofilen Louka Prip til Besiktas.

»Det er ikke noget, vi bruger tid på. Vi har intet hørt fra Besiktas,« lyder det.

Lyt herunder til hele mandagens udsendelse af Transfervinduet, der kommer forbi et spansk træner emne i FC Midtjylland, Brøndbys desperate angriberjagt og det vilde rygte om et muligt Real Madrid-skifte for Pierre-Emile Højbjerg.