Rolig, Manchester United-fans. Der er mere 'spændende' nyt på vej.

Anderledes kan man ikke tolke en intern mail fra klubbens transferbossen Ed Woodward.

Det er mediet Telegraph, der har set beskeden fra Manchester United-topchefen til klubbens stab.

'På trods af det oppustede transfermarked og de konstante spekulationer og historier, der kan være misvisende, arbejder rekrutteringsteamet - i overensstemmelse med managar Ole Gunnar Solskjær - stille og roligt bag kulisserne for at hente andre spændende spillerem der passer til klubbens langtidsvisioner,' lyder det.

Ole Gunnar Solskjær er ved at bygge et nyt Manchester United-hold op. Foto: OLI SCARFF

Mailen skulle ifølge Telegraph været blevet sendt lørdag cirka 10 minutter inden, at købet af Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace blev officielt.

Tidligere har Manchester United købt ligeledes unge Daniel James i Swansea, og de to hidtidige transfers indikerer ud over Ed Woodwards mail, at Manchester United rent faktisk har ændret transfer-strategi.

Der købes ikke længere (for) dyre stjerner, men der skal i stedet satses på langtidsholdbare talenter.

I lørdagens mail fra Ed Woodward bliver Aaron Wan-Bissaka-handlen bekræftet, og han kaldes en 'spændende, ung forsvarer'.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Videre lyder det angiveligt: 'Aaron passer perfekt til Oles filosofi og planer for genopbygningen af holdet.'

I forhold til den nye transferlinjer passer det meget godt, at det er følgende unge spillere, der på rygteplan har været sat i forbindelse med Manchester United i den seneste tid: Sean Longstaff (Newcastle), Bruna Fernandes (Sporting) Harry Maguire (Leicester), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Declan Rice (West Ham).

Det forventes, at en lang række spillere vil forlade Manchester United i løbet af sommeren. Indtil videre er de mest markante navne Ander Herrara (der endnu ikke har en ny klub) og Antonio Valencia (der er vendt hjem til LDU Quito i Ecuador).

Desuden har der været mange exit-rygter omkring Romelu Lukaku, Paul Pogba og Alexis Sanchez.

Transfervinduet i Premier League lukker 8. august.