Rygterne om Christian Eriksens fremtid er mange. Rigtig mange. Men måske er vi ved at nå enden?

Fra den 1. januar kan danskeren nemlig officielt forhandle med andre klubber, og nu har en ny storklub angiveligt meldt sig på banen.

Serie A-klubben Inter har nemlig indledt samtaler med fynboens repræsentanter.

Det skriver den Italienske journalist Gianluca Di Marzio, der er særdeles velinformeret om fodboldtransfers hjemme i støvlelandet, på sin egen hjemmeside.

Ifølge journalisten skulle Inter, der har Antonio Conte som manager, være interesseret i at hente den klejne kreatør på en fri transfer til sommer.

På den måde kan de nemlig få fat i Christian Eriksen kvit og frit.

Tottenham vil derimod gerne have penge for midtbanemanden, der har tilbragt de sidste seks år i London-klubben.

Gianluca Di Marzio skriver, at Tottenham vil have lige under 150 millioner kroner for ham, og det skulle storklubben ikke være afvisende overfor.

Antonio Conte skulle dog ifølge transferguruen også være interesseret i Arturo Vidal.

Christian Eriksen ankom til Tottenham i 2013. I denne sæson er det blevet til tre mål i 22 kampe.