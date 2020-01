Der har været skrevet og sagt meget om Christian Eriksens fremtid det seneste lange stykke tid. Men, men, men.

Nu begynder det at ligne, at vi er ved vejs ende. En aftale skulle nemlig været nået mellem Tottenham og Inter.

Det skriver den Italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio, der arbejder på Sky Sport på sin hjemmeside.

»Inter og Tottenham er nået frem til en aftale, der betyder, at Inter vil betale Spurs for transferen af Christian Eriksen. Parterne er i gang med at fuldføre de sidste detaljer om de endelige tal, der skulle nå på 20 millioner euro (150 millioner danske kroner, red.),« skriver han.

Han skriver videre, at den danske fynbo vil rejse til Italien og tilslutte sig sit nye hold i starten af næste uge.

Di Marzio er kendt for at være særdeles velinformeret om fodboldtransfers hjemme i støvlelandet og derfor tyder meget altså, at skriverierne snart er forbi.

Tidligere har journalisten kunne fortælle, at en aftale mellem Eriksen-lejren og den italienske storklub var nået, og at det nu var op til Tottenham og Inter at give hånd på en endelig transfer.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber til sommer, og der har derfor længe været spekuleret i, om Inter kunne blive enige med London-klubben om et beløb, der ville sende stjernen til Italien allerede i dette transfervindue.

I sidste uge bekræftede Inter så - ret usædvanligt - at de havde afgivet et officielt bud på den klejne kreatør, og det ser nu ud til, at ledelsen i Tottenham har takket ja.

Knasten lå ifølge mediet nemlig i, at Inter havde budt 100 millioner kroner, mens Tottenham krævede 50 millioner mere for sin 27-årige profil.

Et krav, som italienerne nu ser ud til at have accepteret.

Senest kunne Sky Sports ellers meddele, at selveste FC Barcelona skulle have meldt sig ind i kampen om Eriksen, men nu ser det ud til, at kampen om en underskrift er forbi.

Christian Eriksen har spillet i Tottenham siden august 2013, hvor han skiftede fra den hollandske klub Ajax.