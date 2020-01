Inter at klar til at lægge et konkret på bud på Christian Eriksen.

Ifølge den respekterede italienske transferjournalist Fabrizio Romano er Christian Eriksens agent, Martin Schoots, fredag i Milano for at tale med den italienske storklub.

'Christian Eriksens agent vil inden for de næste timer være i Milano for at møde Inter-direktørerne,' har journalisten skrevet på Twitter tæt op mod midnat torsdag aften.

Han følger op med en endnu mere interessant oplysning:

'Inter er klar til at komme med et kontrakttilbud til den danske midtbanespiller, der vil være free agent til sommer.'

Det er ellers ikke mere end få dage siden, at der kom andre meldinger fra Inter-lejren.

»Inter bliver tit sat i forbindelse med spillere af høj kvalitet, og det er vi smigrede over, men vi har ikke haft kontakt med Tottenham,« lød det fra direktør Beppe Moratto.

Men Christian Eriksen har oftere og oftere været sat i forbindelse med Inter i den seneste tid.

Christian Eriksen er stadig Tottenham-spiller. Men hvor længe endnu? Foto: Andrew Yates Vis mere Christian Eriksen er stadig Tottenham-spiller. Men hvor længe endnu? Foto: Andrew Yates

Og nu kunne det altså ifølge Fabrizio Romano tyde på, at der kan komme en afklaring, hvis alle parter bliver tilfredse. Så er spørgsmålet bare om, Inter venter med at hente den danske Tottenham-spiller til sommer, hvor han altså er kontraktfri og 'gratis'. Eller om det allerede bliver i denne måned.

Der har på det seneste været meldinger om, at den engelske klub skulle være klar til at sælge Christian Eriksen i januars transfervindue for et mindre beløb for i det mindste at tjene en form for skilling på ham. Beløb i omegnen af 150 millioner har været nævnt - betragteligt lavere end de op mod 1,8 milliarder, der kom frem i sommer.

Det var her, alt kom i spil, da Christian Eriksen meldte klar ud:

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt,« sagde han, og siden har han været sat i forbindelse med et væld af storklubber fra hele Europa.