Tottenham har angiveligt spurgt på muligheden om at få Christian Eriksen tilbage, men Inter har ingen intentioner om at lade danskeren gå, lyder det fra en anerkendt transferjournalist.

Eriksen har haft en forfærdelig start i Inter, som han skiftede til fra netop Tottenham i januar.

Træner Antonio Conte lader ikke til at have den store fidus til danskeren, og derfor har der været massiv spekulation om den danske stjernes fremtid.

I Tottenham-podcasten 'Last Word On Spurs' fortæller den populære og træfsikre transferguru Fabrizio Romano om den nye udvikling i sagen om Christian Eriksen.

»Hvis jeg skal være ærlig, kan jeg ikke se ham tilbage i Tottenham. Men for to uger siden fortalte en kilde mig, at Tottenham har spurgt Inter om at tage Eriksen tilbage. Men kort tid efter – to timer senere – talte jeg med Inter, der sagde, at der ingen chance er for at se Eriksen tilbage i Tottenham,« fortæller Romano.

Inter har ingen intentioner om at slippe danskeren, siger han.

Og det er på trods af flere rygter om, at Eriksen er til salg i Inter.

»Jeg tror ikke, det (Tottenham, red.) er en mulighed, men jeg tror, der er nogen i klubben, der har overvejet det. Han har ikke haft nemme seks måneder i Italien. Antonio Contes fodbold er helt anderledes end spillet i England. Conte vil have noget fra Eriksen, som han ikke besidder, og derfor har han haft det svært. Men nu siger Inter, at han bliver 100 procent. Og det stoler jeg på. Jeg tror ikke, Tottenham vil gå efter ham,« forklarer han og slår fast, at Eriksen til Tottenham ikke kommer på tale.

Hele sagaen om Eriksens skifte til Inter fra Tottenham er netop blevet oprullet nok en gang i forbindelse med Amazons dokumentarserie 'All or Nothing', der har fulgt Tottenham tæt i sidste sæson.

Her kan man i flere omgange se, hvordan manager José Mourinho og formand Daniel Levy diskuterer situationen om Eriksen.



Danskeren fortalte sidste sommer, at han var klar til en ny udfordring, og da han havde kontraktudløb året efter, startede et stort spil om hans fremtid.

Sent i efteråret af 2019 vidste ingen, hvad fremtiden ventede for danskeren.



Tottenham prøvede at tilbyde en ny kontrakt, mens Eriksens situation gjorde, at han ikke var blandt Mourinhos startere.

»Når holdet har behov for bolden, flytter han bolden bedre rundt, og holdet bliver lidt mere bevægeligt. Men én ting er dynamikken, noget andet er presset. Han presser ikke. Den ekstra ærgerrighed... Han mangler den,« siger manager José Mourinho i serien om Eriksen, der i forbindelse med landsholdets samling i Helsingør selv har svaret på, hvad han synes om den melding.

»Den har jeg højst sandsynligt altid manglet, hvis han ser det sådan,« lød det fra Eriksen.

Tottenham-formand Daniel Levy skød også efter danskerens agent i dokumentaren.

Og derfor virker en retur til Tottenham på mange måder ikke til at ligge lige til højrebenet.

Eriksen er med i den landsholdstrup, der møder Belgien og England henholdsvis lørdag og tirsdag i Nations League.