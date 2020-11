Christian Eriksen er snart fortid i Inter.

Det mener i hvert fald den italienske transferjournalist Fabrizio Romano, der om nogen plejer at have styr på de største fodboldtransfers.

»Eriksen kommer til at forlade Inter i januar. Det er jeg 90 procent sikker på,« siger han i sin podcast 'Here We Go'.

Romano er kendt for sit enorme kildenetværk, og der går sjældent en handel forbi hans transfernæse.

Det er da heller ikke tilfældet med hensyn til den store transferspekulation, der lige nu foregår omkring den danske landsholdsstjerne.

»Der er rygter om en byttehandel med Granit Xhaka i Arsenal, men lige nu er der ikke noget konkret,« forklarer Fabrizio Romano videre.

Eriksen har haft en svær periode det seneste halve år i Milano-klubben, hvor det er blevet til mindre og mindre spilletid for danskeren.

I sidste weekends opgør mod Torino blev det da også til lige præcis nul minutter på banen for den danske stjerne, der ser ud til at være opgivet af træner Antonio Conte.

Blandt andet derfor kom det tidligere på ugen også frem i flere spanske medier, at Real Madrid har set sig lun på Eriksens underskrift.

Den 28-årige dansker er nemlig udset til at erstatte Isco, en af klubbens nuværende spillere, der har haft svært ved at få spilletid under Zinedine Zidane i Real Madrid.

Christian Eriksen skiftede i januar til Inter efter seks en halv succesfulde sæsoner i engelske Tottenham.