Siden juni og Christian Eriksens frygtelige kollaps er der blevet besvaret rigtig mange spørgsmål omkring Christian Eriksens fodboldfremtid.

Kunne han spille igen? Ville han i såfald blive professionel på ny? Ville Brentford og Premier League været noget for ham? Ville han nogensinde gøre comeback på landsholdet?

Ja, ja, ja og ja. Men i mellemtiden er der opstået nye spørgsmål om midtbanestjernens fremtid, og lige nu er der især ét, stort spørgsmålstegn.

Hvor skal han spille i den kommende sæson?

For da Christian Eriksen satte sin underskrift på en aftale med Brentford i januar, skrev hun kun under indtil 30. juni 2022 – med andre ord for resten af den igangværende sæson.

Nu ser det allerede ud til, at fynboen kan være på vej til en større adresse, da han har været fantastisk spillende for London-klubben i de seks kampe, han har medvirket. Her er det blevet til et mål og en målgivende aflevering – foruden to landskampe, hvor Eriksen nettede to gange.

Tansferguruen Fabrizio Romano melder som flere andre medier, at danskerens tidligere klub, Tottenham, er interesseret i at tilknytte danskeren igen.

Men samtidig forklarer han, at parterne ikke er i kontakt med hinanden lige nu. I hvert fald ikke officielt.

'Christian Eriksens agent skal mødes med Brentford sidst på sæsonen for at træffe en beslutning i forhold til fremtiden. Der er en interesse fra Tottenham, men ingen officiel kontakt endnu,' skriver Fabrizio Romano til sine 7,5 millioner følgere på Twitter.

Han skriver også, at der formentlig går et stykke tid, inden der kommer en afklaring om Brentford-danskerens fremtid.

Christian Eriksen har tidligere spillet for Ajax Amsterdam, Inter og altså Tottenham.