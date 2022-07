Lyt til artiklen

Det er nu et spørgsmål om ganske kort tid, før Christian Eriksen officielt er Manchester United-spiller.

Det meddeler den anerkendte italienske transferjournalist Fabrizio Romano på Twitter.

Italieneren, der blandt andet leverer nyheder til Sky Sports, fortæller, at transferprocessen lige nu er gået ind i slutspurten.

»Kontrakterne bliver tjekket igennem af advokater, og så vil Christian Eriksen blive præsenteret som ny Manchester United-spiller på en tre år lang aftale,« skriver Fabrizio Romano.

»Eriksen har bekræftet sin beslutning over for andre klubber. Han tilslutter sig Manchester United, hvor han er stærkt ønsket af Erik ten Hag (Manchester Uniteds hollandske manager, red.).

Christian Eriksens korte kontrakt med Brentford udløb for et par uger siden, og herefter er han nærmest dagligt blevet kædet sammen med et skifte til storklubben fra Manchester. Og selvom at Brentford-manager Thomas Frank har holdt håbet om en forlængelse i live, tyder alt nu altså på, at 30-årige Eriksen snart trækker den røde trøje over hovedet.

BBC skrev onsdag, at Christian Eriksen – på trods af at skiftet snart er på plads – først ventes at støde til Manchester United-truppen midt i juli, når sommerturneen rammer Australien. Truppen rejser fredag til Thailand for at starte forberedelserne til den kommende sæson.

Christian Eriksen bliver den sjette dansker, der kan kalde Old Trafford for sin hjemmebane. Jesper Olsen, John Sivebæk, Peter Schmeichel, Mads Timm og Anders Lindegaard har tidligere tørnet ud for den historiske kæmpeklub.