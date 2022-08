Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De har angiveligt allerede fået ét nej, men nu prøver de igen.

Brentford med Thomas Frank i spidsen er nemlig så interesserede i at hente den danske landsholdsspiller Mikkel Damsgaard, at danskerklubben nu har forhøjet det bud, som den engelske klub i første omgang havde sendt afsted til Sampdoria.

Det skriver den normalt velinformerede transferjournalist Gianluca Di Marzio, som plejer at have fingeren på pulsen i de største italienske fodboldklubber.

Tidligere mandag lød det, at Brentford havde tilbudt 11 millioner euro – svarende til cirka 82 millioner kroner – plus 7 millioner euro – altså 52 millioner kroner – i bonusser for den danske Sampdoria-stjerne.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Serie A-klubben mente dog, at prisen var for lav, men ifølge transferguruen lød det, at en aftale kunne findes med den engelske klub.

Og nu tyder noget så på, at den aftale er meget tæt på at være på plads.

For ifølge Di Marzio har Brentford nu hævet buddet til 20 millioner euro – svarende til 148 millioner danske kroner.

Dermed tyder meget på, at Sampdoria nu er villige til at acceptere buddet, så Thomas Frank og co. kan tilføje endnu en dansker til London-klubbens trup.

Brentford leder efter sigende med lys og lygte efter en direkte erstatning for Christian Eriksen, som forlod klubben denne sommer, og her kommer landsholdskollegaen ind i billedet.

Thomas Frank må i hvert fald siges at kende til alt, der er værd at vide, om Mikkel Damsgaards evner på en fodboldbane.