Bayern München har ofte hentet de konkurrerende Bundesliga-klubbers bedste spillere, og nu skulle den næste være på vej til Sydtyskland.

I hvert fald skriver både Bild og Marca, at Leon Goretzka, der til sommer har kontraktudløb i Schalke 04, har lagt sig fast på et skifte til de forsvarende tyske mestre.

Det har ellers været rygtet, at Liverpool skulle være yderst interesseret i den 22-årige tysker, der ifølge fodboldsitet Transfermarkt er vurderet til 300 millioner kroner. Med hans forestående kontraktudløb vil klubber fra nytårsdag kunne skrive kontrakt med Goretzka, hvorefter han til sommer kan skifte på fri transfer.

Og det er netop det, Bayern München har tænkt sig at gøre. For ifølge de to respektive medier har Bayern altså meldt deres interesse, hvorefter Goretzka har afvist alle andre tilbud, der er kommet i hans retning. Blandt andet skriver de, at Barcelona havde henvendt sig til Goretzka, men at skiftet til Bayern allerede var så godt som på plads.

Leon Goretzka. Foto: RONALD WITTEK Leon Goretzka. Foto: RONALD WITTEK

Bliver skiftet officielt, bliver det et stort tab for Schalke 04, der i sin tid hentede en bare 18-årig Goretzka til klubben fra VFL Bochum for det nærmest symbolske beløb 24 millioner kroner. Fire år senere er hans værdi så steget til det 12-dobbelte.

Derfor har klubben de seneste måneder gjort alt for at få Goretzka til at forlænge. De har angiveligt tilbudt det tyske stjernefrø en større og større kontrakt, indtil klubben nåede den absolutte smertegrænse – dog forgæves.