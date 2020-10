AaB har hentet den svenske landsholdsspiller Oscar Hiljemark.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

AaB’s sportschef, Inge André Olsen, er begejstret over tilgangen af den svenske profil.



»Sidst i et transfervindue åbner der sig som regel nogle muligheder, der ikke umiddelbart vil være tilgængelige tidligere i vinduet, og det, må vi sige, er tilfældet her med en topspiller som Oscar Hiljemark, der er en markant forstærkning af vores hold,« siger han og tilføjer:

»Oscar er præcis, hvad vi har søgt efter og endda mere til. Han er en fantastisk boks til boks spiller, der mestrer de fleste facetter af fodboldspillet, og så kommer han med masser af erfaring fra allerhøjeste niveau, og vi ser frem til at se hans kompetencer udfolde sig i AaB-dragten.«

Den 28-årige svenske landsholdsspiller er ser ligeledes frem til at skulle være en del af Superliga-klubben.



»AaB har gang i et superspændende projekt, som jeg glæder mig til at være en del af. Mit indtryk af klubben er rigtigt godt, og AaB’s ambition om igen at vinde noget og deltage i Europa passer mig fortrinligt, for det vigtigste for mig har altid været at vinde,« siger Oscar Hiljemark.

I sidste sæson tørnede Oscar Hiljemark ud for Dynamo Moskva, mens det tidligere i karrieren er blevet til mere end 200 førsteholdskampe for klubber som PSV Eindhoven, Genoa, Palermo og Panathinaikos.

Han har ligeledes spillet 75 kampe for Elfsborg, hvor han vandt et svensk mesterskab.

Oscar Hiljemark har desuden 27 landskampe på sit fodbold-CV. Han var en del af den svenske landsholdstrup ved EM i 2016 og VM i 2018.