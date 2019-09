646 millioner kroner.

Det er beløbet, der har skiftet hænder til fordel for danske landsholdsspillere denne sommer.

Otte spillere blev solgt i løbet af det transfervindue, der lukkede i mandags. Derudover blev Simon Kjær og Daniel Iversen begge lejet ud.

10 af truppens 23 spillere har derfor fået nye arbejdsgivere, og priserne for de 14 danske ben krydser uden problemer den halve milliard, selv om de rød-hvides største stjerne og dyreste mand, Christian Eriksen, ikke skiftede væk fra Tottenham.

Sådan blev 646 millioner brugt: Joachim Andersen fra Sampdoria til Lyon - 224 millioner kroner Kasper Dolberg fra Ajax Amsterdam til Nice - 153 millioner kroner Philip Billing fra Huddersfield til Bournemouth - 125 millioner kroner Robert Skov fra FC København til Hoffenheim - 75 millioner kroner Martin Braitwaite fra Middlesbrough til Leganes - 40 millioner kroner Mathias Zanka Jørgensen fra Huddersfield til Fenerbahce - 18 millioner kroner Lasse Schöne fra Ajax Amsterdam til Genoa - 11 millioner Jonas Knudsen fra Ipswich til Malmø - fri transfer Simon Kjær fra Sevilla til Atalanta - lejemål Daniel Iversen fra Leicester til Rotherham - lejemål

De fleste har prøvet at være på en arbejdsplads med mange nye mennesker.

Men hvordan er stemningen egentlig på et landshold, hvor næsten halvdelen af spillerne lige har truffet store karrieredefinerende beslutninger og knap er landet i nye klubber og nye lande?

»Vi mangler i hvert fald ikke noget at snakke om den første dag. Der er nok at vende. Det var meget naturligt at vende det, og så var det egentlig bare at komme tilbage som vi altid har det, når vi er her, hvor vi nyder at være sammen,« fortæller Simon Kjær, der var den sidste til at få fremtiden på plads, da han mandag eftermiddag blev præsenteret i sin nye klub, Atalanta.

De mange klubskifter fylder naturligvis i en trup, der samles i timerne omkring transfervinduets lukning på et tidspunkt, hvor blækket endnu ikke er tørt på nogle af de nye kontrakter.

Foto: EMMANUEL FOUDROT

Men de fylder også i de enkelte spillere. At skifte klub er ikke kun et jobskifte.

Det er ofte også et valg, der betyder, at en familie skal skifte både by og land.

»Jeg tror godt, jeg kan sige, jeg taler af erfaring. Jeg har skiftet klub et par gange. Men en gang imellem skal der træffes nogle beslutninger, og det er ikke altid, at ens dreng derhjemme bliver så glad. Men det er mor og far, der træffer den beslutning, og så skal vi nok sørge for, at det hænger sammen for dem også,« siger Kjær, der har drengene Milas og Viggo med svenske Elina.

For landsholdsanføreren er det en positiv ting at være af sted med landsholdet i en periode, hvor hans privatliv er i forandringer.

Ass. træner Jon Dahl Tomasson, Simon Kjær og Thomas Delaney på pressemødet i Tiblisi, lørdag den 7. sept september 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Han og familien skal flytte, børnene skal skifte skole og institution, og livet tager i det hele taget en ny drejning.

»Det er nogle af de overvejelser, man går igennem, men det er en del af gamet. Når man har en del at tænke på, er det dejligt at være her, hvor der er nogle faste rammer, og jeg nyder at være. Så er det lidt nemmere at skille tingene ad. Og kunne sige: 'Nu tager jeg til træning og kan fokusere 100 procent på det'. Men det er nogle sjove timer og nogle sjove valg i transfervinduet, som man tager sammen med med familien,« fastslår Kjær, der kan hente både hjælp og forståelse blandt de spillere, der har været i samme situation, han er i nu.

»Alt i alt er det her en fantastisk gruppe at komme ind i. Så er man lidt stresset på nogle punkter, har gruppen forståelse for, at det skal klares,« slutter anføreren.

Skiftet fra Sevilla til Atalanta i mandags var Simon Kjærs syvende klubskifte. Han er 30 år.