AaB er interesseret i FCK-spilleren Bashkim Kadrii, der endnu ikke har besluttet, hvad fremtiden skal bringe.

Det skriver Nordjyske.

Og spørger man den tidligere FCK-spiller og nuværende AaB-profil Jores Okore, så skal Bashkim Kadrii tage samme tur, som Okore selv tog sidste år.

»Han skal følge sit hjerte, og jeg ved ikke hundrede procent, hvad hans planer er, men jeg kan bare sige, at hvis han kommer her, så kommer han til at spille fast hver gang. Det er sjovere end at ende på bænken i en udenlandsk klub,« siger Jores Okore til Nordjyske.

AaB's Jores Okore (tv.) ser gerne, at FCKs Bashkim Kadrii ender i AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Jores Okore (tv.) ser gerne, at FCKs Bashkim Kadrii ender i AaB. Foto: Henning Bagger

For godt et år siden stod Jores Okore i nogenlunde samme situation - en startplads i FCK lå ikke i kortene, og AaB var på udkig efter ham.

27--årige Bashkim Kadrii, der i sidste sæson var lejet ud til Randers FC med stor succes, har dog endnu ikke truffet en beslutning om sin fremtid. Der er dog langt til spilletid i FCK, og derfor er et skifte ikke urealistisk.

Bashkim Kadrii (th.) var i sidste sæson udlejet til Randers FC, men er nu tilbage i FCK - i hvert fald for nu. Foto: Henning Bagger Vis mere Bashkim Kadrii (th.) var i sidste sæson udlejet til Randers FC, men er nu tilbage i FCK - i hvert fald for nu. Foto: Henning Bagger

På det personlige plan håber Jore Okore også, at Kadrii ender i Aalborg.

»Det kunne være sjovt, hvis han kom her. Vi er fra det samme område, og vi skal nok få det hyggeligt her,« siger Jores Okore.

Søndagens opgør mellem FC København og Aab spilles klokken 18.00.