Her ville de helt sikkert kende Mikkel Damsgaard kvalitet.

Hos Brentford kender træner Thomas Frank alt, der er værd at vide, om Mikkel Damsgaards evner på en fodboldbane, og nu er der muligvis en chance for, at de to fodboldhjerner kan slå pjalterne sammen.

I hvert fald har danskerklubben fra London givet Damsgaards nuværende klub, Sampdoria, noget at tænke over her, hvor vi går ind i den sidste måned af transfervinduet.

Det fortæller den italienske transfer-virtuos Gianluca Di Marzio, der virkelig har fingeren på pulsen omkring de italienske klubbers gøren og laden på spillermarkedet.

Transfer-eksperten beretter om at bud, der inkluderer stor bonus-del.

»Brentford tilbød faktisk 11 millioner euro (Ca. 82 mio kr.) plus 7 (52 mio. kr.) i bonusser for den danske fodboldspiller: Sampdoria beder om mere, men en aftale kan findes med den engelske klub.«

Det kan formentlig ses i lyset af, at Damsgaard har døjet med en drilsk knæskade, som han pådrog sig oktober.

Det krævede hjælp på et dansk hospital og en stor grad af opbakning fra klubbens side, hvilket Damsgaards agent, Jens Ørgaard, tidligere har rost.

Den danske landsholdspiller nåede kun 12 kampe i sidste sæson, hvor holdet kun blev nummer 15.Perioden gjorde ondt på Damsgaard, der for nylig fortalte, at han nu så fremad.

»Da jeg var på hospitalet, var jeg ked af det, men jeg har aldrig troet, at jeg ikke ville vende tilbage så hurtigt som muligt. Jeg vidste, det ville tage noget tid, men nu er jeg her, og jeg er glad for at træne hver eneste dag med mine holdkammerater.«

Brentford lukrerede stort på Christian Eriksen evner som spilfordeler i sidste sæson, og den del vil givetvis være for meget at lægge 100% over på den 22-årige boldkunstner fra Jyllinge, der dog for det danske landshold har vist, hvor god han kan være - blandt andet med målet mod England i EM-semifinalen sidste sommer.

Gianluca Di Marzio fortæller, at Sampdoria selv ønsker at styrke sig allerede nu, så de er polstrede, hvis der skulle ske et salg af Damsgaard.