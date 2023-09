En tragisk nyhed har ramt fodboldverden.

Den 26-årige moldover Violeta Mitul er omkommet efter et fald fra en klippe på Island.

Violeta Mitul nåede at spille 41 kampe for Moldovas landshold, men var til daglig i den islandske klub Einherji.

»Det er med dyb sorg i vores hjerter, at vi meddeler, at vores spiller, holdkammerat og veninde, Violeta Mitul, døde i en ulykke natten til den 4. september, kun 26 år gammel,« skriver klubben og tilføjer, at fællesskabet i Vopnafjörður ður føler sorg.

Den islandske avis Visur skriver, at Mitul, ifølge politiets første rapporter, faldt ned fra en klippe ved lystbådehavnen i Vopnafjörður.

Hun blev erklæret død, da ambulancepersonalet ankom til ulykkesstedet.

Klubben skriver videre, at Mitul havde en nøglerolle for klubben. De roser også hendes personlighed.

»Violeta var godhjertet, energisk og smilende. Hun var en stærk holdspiller og en eksemplarisk fodboldspiller. Hendes død er et stort chok for os alle og savnet, hun efterlader sig, er stort,« skriver klubben, som sender sine kondolencer til familien.

»I sådan en tragisk tid kan ingen ord eller handlinger hele sårene, men vi vil gøre, hvad vi kan for at trøste familie og venner, der sørger,« siger klubben.

Der er også lavet en kampagne for at samle penge til Mituls familie i Moldova.