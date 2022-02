Joey Beauchamp blev solgt for et rekordbeløb for West Ham i 1994 for 1,2 millioner pund – svarende til lige under 11 millioner danske kroner.

Nu er kantspilleren Joey Beauchamp desværre gået bort i en alder af blot 50 år.

Det skriver Oxford United – som han nåede at spille hele 428 kampe for – i et Twitter-opslag.



Joey Beauchamp fik dog aldrig succes under sit ophold i West Ham. Han nåede faktisk slet ikke at få en officiel førsteholdskamp for Premier League-klubben.

We are deeply saddened to learn of the death of a true Oxford United great.



Rest in peace, Joey Beauchamp. — Oxford United FC (@OUFCOfficial) February 19, 2022

Efter blot et par måneder i West Ham skiftede han til Swindon for at være tættere på sin familie.



Joey Beauchamp vendte tilbage til sin hjerteklub Oxford i november 1995, hvor han i sine 428 optrædener scorede 80 mål for klubben, inden en tåskade afsluttede hans karriere i 2002.

»Alle i Oxford United sender alle deres dybfølte tanker til Joey Beauchamps familie og venner,« lyder det i pressemeddelelse fra klubben.

»Klubben vil på passende vis hylde en af ​​sine største spillere nogensinde, men indtil videre beder vi fans om at give Joeys familie lidt privatliv i denne utroligt triste tid.«