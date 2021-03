Onsdag blev Phil Jagielka ramt af et chok.

Broren Steve, som også tidligere var fodboldspiller, er nemlig afgået ved døden.

Det skriver flere klubber på Twitter, herunder Sheffield United, Shrewsbury Town og Everton.

»Sheffield United er dybt berørt over at høre, at tidligere spiller Steve Jagielka – som er bror til den nuværende forsvarsspiller Phil – er gået bort i en alder af 43 år,« skriver klubben.

Sheffield United is deeply saddened to hear of the passing of former player Steve Jagielka – brother of current defender Phil – at the age of 43.



The condolences of all at the Blades are with Phil and the rest of the Jagielka family at this difficult time. pic.twitter.com/uWzFO5npAD — Sheffield United (@SheffieldUnited) March 17, 2021

Mens årsagen til Steve Jagielkas død er ukendt, er der massiv hyldest af spilleren på sociale medier.

Blandt andet leverer hans ven og tidligere holdkammerat en rørende hyldest af den tidligere midtbanespiller.

»Jeg kan stadig ikke forstå det. En god ven, som hjalp mig så meget, da jeg kom til Shrewsbury og i de efterfølgende år,« skriver Andrew Tretton, som nu er kommerciel chef i Shrewsbury, i et opslag, du kan se herunder.

»Det her er sådan, jeg vil huske ham. Mens han gør det, han bedst kunne lide, med det farvede hår, vi altid gav ham så meget røg for, og de satans sølvfarvede støvler. Hvil i fred, min ven.«

Still hasn’t sunk in

A good friend, who helped me so much when I came to Shrewsbury, and in the years to follow

This is how I’ll remember him, doing what he enjoyed most, the highlights we gave him so much stick for, and those bloody silver boots

Rest easy my friend x pic.twitter.com/CX1pVhhVFP — Andrew Tretton (@andrewtretton) March 17, 2021

Steve Jagielka nåede at spille for Stoke City, Shrewsbury Town, Sheffield United, Accrington Stanley, Droylsden, AFC Telford United, Hednesford Town og Ellesmere Rangers.

Lillebror Phil Jagielka har dog haft større succes som fodboldspiller.

Den 38-årige midterforsvarer spiller lige nu i Sheffield United, men han har også en fortid i Everton.

Desuden har han spillet 40 kampe for det engelske landshold.