Den 30-årige Lyngby-anfører Marcel Rømer har på tragisk vis mistet sin kone, Cecilie.

Det bekræfter klubbens direktør, Andreas Byder, til B.T. og flere andre medier i en meddelelse.

Dødsfaldet skete mandag, og klubben sender sine tanker til anføreren og de pårørende.

»Vi kan desværre bekræfte den helt forfærdelige besked om, at Marcel i mandags har mistet sin hustru, Cecilie. Alle vores tanker går til Marcel, parrets to børn og hele familien, der har mistet. Det er en helt uvirkelig situation, som vi alle sammen kan sætte os ind i, og som gør rigtig ondt på alle i klubben,« siger han.

Han beder om, at Rømer-familien får ro og støtte i en utrolig svær tid. Lyngby har tilbudt den bedst mulige hjælp til anføreren under de tragiske omstændighederne, fortæller han.

»I denne dybt ulykkelige situation har vi selvfølgelig tilbudt Marcel og familien al den hjælp og støtte, de overhovedet har brug for,« lyder det fra direktøren, der fortsætter:

»Men det vigtigste er, at Marcel og familien får al den tid, ro og plads, som de har behov for. Det håber vi, at fans, medier og andre interessenter vil respektere i denne svære tid.«

Marcel Rømer har været i Lyngby siden 2019 og har erfaring fra klubber som HB Køge, Viborg og Sønderjyske.