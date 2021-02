Liverpools stjernemålmand Alisson Becker har på tragisk vis mistet sin far.

Onsdag druknede José Agostinho Becker således i en sø i det sydlige Brasilien. Han blev 57 år gammel.

Det skriver en række udenlandske medier.

Liverpool-keeperens far blev meldt savnet omkring klokken 17 lokal tid, hvorefter et eftersøgningshold ledte efter ham i området, hvor familien har et sommerhus. Et par timer senere blev hans lig så fundet.

Den brasilianske fodboldklub Internacional, som både Alisson Becker og hans bror har spillet for, har torsdag også kommenteret på den tragiske hændelse.

'Det er med stor sorg, at vi modtog nyheden om José Agostinho Beckers død, far til vores tidligere målmænd Alisson og Muriel. Klubben ønsker styrke til både familie og venner i denne meget smertefulde tid.'

28-årige Alisson Becker skiftede fra AS Roma til Liverpool tilbage i 2018 og blev året efter kåret til verdens bedste målmand af Fifa.

Hans bror, Muriel, er målmand i den brasilianske klub Fluminense FC.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Deres far skulle angiveligt have haft en stor indflydelse g betydning for sønnernes passion for fodbold og målmandsgerningen.

Selv spillede José Agostinho Becker på amatørniveau i byen Rio Grande do Sul, da børnene voksede op.

Nyheden kommer ikke lang tid efter, at Liverpool-manager Jürgen Klopp mistede sin mor.

Hverken Liverpool eller Alisson Becker selv har på nuværende tidspunkt kommenteret på det tragiske dødsfald.