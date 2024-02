Et voldsomt klammeri under en fodboldkamp i udkanten af Buenos Aires fik det værste udfald, man kan forestille sig.

For det er ikke Chacarita Juniors' 2-0-sejr mod Deportivo Maipu, der bliver husket. Det er den 43-årige Jorge Duráns tragiske død.

Den 43-årige Chacarita Juniors-fan blev stukket ned og døde senere. Det skriver flere medier, herunder TN Deportivo.

Jorge Durán var ifølge meldinger en del af et stort slagsmål på tribunen under opgøret i den næstbedste række, der fortsatte på stadiongangene.

TN Deportivo skriver, at slagsmålet fortsatte uden for stadion med knytnæveslag, inden en kniv blev hevet frem og brugt til at stikke den nu afdøde mand i brystet.

Først senere, da han blev kørt på hospitalet, døde Jorge Durán af et hjertestop.

De argentinske myndigheder er i færd med at undersøge sagen og har blandt andet brugt stadionovervågningen til at identificere manden bag mordet.

Det forlyder, at slåskampen ikke var et klammeri mellem rivaliserende fans.

Guillermo Cimadevilla, som står i spidsen for det argentinske agentur for forebyggelse af vold i sporten, forklarer, at der er tale om en »helt isoleret hændelse,« der opstod efter »indtagelse af store mængder alkohol og stoffer.«

Chacarita Juniors har også selv meldt ud efter tragedien.

'Club Atlético Chacarita Juniors manifesterer sin største fordømmelse af de offentligt kendte begivenheder, der fandt sted i dag,' skrev klubben lørdag aften på det sociale medie X.

'Vi vil arbejde sammen med myndighederne, og i tilfælde af at der er fans, som har deltaget i hændelserne, bliver de bortvist for altid; da de intet har at gøre med de værdier, vi proklamerer.'

Argentina er kendt for at have haft enorme problemer med vold på stadions, hvilket blandt andet førte til et totalt forbud mod udebanefans i landets bedste række for at komme volden til livs.