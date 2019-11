Gareth Bale ramte stolpen i sidste sekund, da Real Madrid og Paris Saint-Germain spillede 2-2.

Den franske storklub Paris Saint-Germain vinder Champions Leagues gruppe A.

Det står klart, efter at det lykkedes franskmændene at kæmpe sig til 2-2 på udebane mod Real Madrid, der var foran 2-0 ti minutter før tid.

Med få sekunder tilbage af tillægstiden var hjemmeholdet uhyre tæt på at tage sejren, men Gareth Bales frisparksforsøg prellede af på stolpen, og dermed slap PSG med skrækken.

Real Madrid kan ikke længere overhale franskmændene, men er også sikre på avancement til ottendedelsfinalerne.

Zinedine Zidanes mandskab havde trods pointtabet størst ære af kampen. Real Madrid pressede lystigt på opgøret igennem og havde langt flere chancer og skud på mål end gæsterne.

Målscoringen blev åbnet efter 16 minutter, da Karim Benzema var hurtigst over returen, efter at Iscos spøjse forsøg havde ramt stolpen.

Bedst som det lugtede af en 2-0-scoring til hjemmeholdet før pausen, var PSG en VAR-kendelse fra at vende kampen på hovedet.

Dommer Artur Soares Dias havde tildelt PSG et straffespark og udvist Real-målmand Thibaut Courtois, men da dommeren så videobillederne igennem, opdagede han et frispark til Real Madrid midt på banen i sekvensen før straffesparket, og han omstødte kendelsen.

Det var til stor forundring for alle i den franske lejr, og PSG-træner Thomas Tuchel var først rasende, før han til sidst så det sjove i endnu en debatskabende VAR-kendelse og satte sig grinende ned på bænken.

Herfra kunne han se hjemmeholdet dominere opgøret, mens PSG oftest satte sin lid til kontraangreb.

Da Karim Benzema i det 79. minut endelig bragte Real på 2-0, lignede det afgørelsen. Men det var det ikke.

Fire minutter senere var kampen nemlig udlignet. Først udnyttede Kylian Mbappé en stor forsvarsbrøler til at reducere, og øjeblikket efter drejede Pablo Sarabia bolden op i målhjørnet.

Alligevel kunne Real Madrid have løbet med de tre point, men stolpen var altså i vejen for Gareth Bale og co.

