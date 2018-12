Dortmund har haft det næstbedste efterår i klubbens historie, og det har tæret på kræfterne, mener Marco Reus.

Borussia Dortmund topper midtvejs i sæsonen Bundesligaen og kan ane det tyske mesterskab.

Trætheden er dog også sat ind hos stjernen Marco Reus, der efter fredagens 2-1-sejr over den nærmeste forfølger, Borussia Mönchengladbach, ser frem til en måneds kamppause.

- Man kunne se, at vi var i knæ i de sidste 20 minutter.

- Nogle ugers pause vil gøre os godt, og så er vi klar til igen at angribe i det nye år, siger Reus ifølge AFP.

Før lørdagens øvrige kampe i 17 spillerunde er Dortmund med danskerne Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen på holdet sikker på at slutte året på en suveræn førsteplads.

Holdet fra Ruhr-distriktet topper Bundesligaen med 42 point - ni mere end Mönchengladbach og Bayern München på de næste pladser.

Den velsmurte Dortmund-maskine er dog gået en anelse i stå, og tidligere på ugen indkasserede holdet det første liganederlag i sæsonen på udebane mod Duisburg fra bunden af rækken.

Sportsdirektør Michael Zorc har dog svært ved at finde noget negativt at sige midtvejs i sæsonen.

- Vi er på førstepladsen, og det ser godt ud. Forspringet er for mig ikke så vigtigt, men mere præstationen.

- Med 42 point har vi haft det næstbedste efterår i klubbens historie, så en stor ros til holdet og trænerne, der har leveret en fremragende præstation, siger Michael Zorc til Dortmunds hjemmeside.

Dortmund har - rent statistisk - gode chancer for at vinde det tyske mesterskab. 38 gange i løbet af de seneste 55 sæsoner er nummer et ved årets udgang senere endt som vinder af Bundesligaen.

/ritzau/