178.060 hold er der i skrivende stund tilmeldt til på holdet.dk.

Det er her, hvor tusindvis af danskere får en kærlighed til spillere, de måske normalt ikke hepper på eller endda kender. Men det er her, hvor man på baggrund af virkelighedens VM og evnen til at forudse, hvem der vinder og laver mål, at man kan vinde både penge, men mest af alt håneretten over venner og kolleger.

Der resterer ni kampe af dette års VM i fodbold. Det betyder, at der er spillet 56 kampe, og efter hver runde bliver der gjort status. Og kigger man på, hvem der fører hele spillet, så vil der for mange fodboldfans være en velkendt stemme, der popper frem i hovedet.

Ingen ringere end DR Sportens Andreas Kraul har taget teten ud af samtlige danskere, der spiller med. Med holdet 'Rule Britannia' har han indtaget førstepladsen - i øjeblikket med et forspring på 187.481 kroner ned til andenpladsen.

B.T. har fanget Andreas Kraul, der selv er en kende overrasket over, at han fører. Godt nok har han flere hold med i spillet, men alligevel skal der noget held til at supplere snilden.

»Taktikken har været at satse på nogle hold. At tage 11 spillere fra forskellige hold kommer man sjældent langt med. Her har det så været bygget op om England. Jeg har set en masse testkamp og skulle selv dække England. Modsat tidligere fiaskoer har de et ungt og dynamisk hold, og der har været nogle oplagte valg i Harry Kane, der har været min anfører. Han sparker straffespark, og hvis England fik en god start mod Panama go Tunesien, ville han formentligt have lavet mange mål,« indleder Andreas Kraul.

»Så tog jeg Jesse Lingard og Kieran Trippier, der var ret billige. Trippier sparker frispark og hjørnespark. Lingard kunne godt have givet mig noget mere. Han har misset ret mange chancer. Så har jeg John Stones. Nogle gange skal man også være heldig,« siger Andreas Kraul om forsvarsspilleren, der scorede mange point med sine to mål mod Panama.

Selvom der er 50.000 kroner og en fodboldrejse til spillets samlede vinder, så er det slet ikke derfor, at Andreas Kraul spiller med. Han har spillet med siden VM i 1998, da Politiken havde 'Sofa-VM', og det er hyggen og dueller med bekendte, der tæller noget.

»Det har altid fænget mig, og jeg går ret meget op i det og bruger meget tid på det. Jeg har en masse interne konkurrencer med venner, hvor vi spiller om middage og frokoster,« fortæller Kraul.

Selvom 'Rule Britannia' har masser af succes, så kniber det dog helt anderledes for Kraul andetsteds. Internt på DR Sporten har skullet spillet på resultaterne af samtlige 48 gruppekampe.

»Det er simpelthen lykkedes mig at ramme forkert på samtlige kampe, og jeg er altså gået efter nogle resultater, der sagtens burde kunne lade sig gøre. Det er jeg blevet hånt ret meget med, så førstepladsen her falder på et rigtig godt sted,« fortæller Kraul til B.T.