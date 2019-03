Selveste Borussia Dortmund har haft snøren ude efter et af dansk fodbolds største trænertalenter.

Det er assistenttræner i Vendsyssel FF, Mike Tullberg, som efter sæsonen tager skridtet fra Superligaen til tysk topbold. Her skal han være cheftræner for den tyske storklub Borussia Dortmunds Regionalligahold.

»Det er en jobmulighed, man ikke får mange gange i løbet af sin trænerkarriere, og jeg er stolt over, at jeg som dansk træner får muligheden for, at blive træner i en af de største klubber i Europa,« siger Mike Tullberg, der tidligere har været træner for tyske Rot-Weiβ Oberhausens U19-Bundesligahold, samt AGF’s U19-hold.

Borussia Dortmund er en af Tysklands og Europas største klubber. Regionalliga-holdet fungere som holdets andethold, og er et U23-mandskab, som fostrer store talenter, eksempelvis landhosldsspilleren Jacob Bruun Larsen.

Mike Tullberg. Foto: Henning Bagger Vis mere Mike Tullberg. Foto: Henning Bagger

Den 33-årige træner kom til Vendsyssel FF inden sæsonstarten. Klubben har meldt ud, at Jan Michaelsen skal overtage assistenttrænerjobbet.

Sportsdirektør hos oprykkerne, Ole Nielsen, siger, at han er glad på Mike Tullbergs vegne.

»Mike har fået en mulighed han gerne vil forfølge, så vi ønsker ham alt det bedste med hans nye udfordringer. Mike har været dedikeret, engageret og meget målrettet, og har altid arbejdet hårdt for at opnå sine mål sammen med Vendsyssel FF,« siger Ole Nielsen.

»Jeg er utrolig taknemmelig for den chance, Vendsyssel FF har givet mig. Det er første gang, jeg har været træner omkring et seniorhold, og jeg har lært utrolig meget og mødt nogle helt fantastiske mennesker,« siger Tullberg til Vendsyssel FF's hjemmeside.