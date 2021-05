Hold på hat og briller. For det kan blive en vild sommer for nogle af verdens bedste trænere.

Og det hele blev sat i gang onsdag, da et par gedigne bomber sprang.

Først var det Christian Eriksens træner, Antonio Conte, der sagde farvel til Inter blot få uger efter, det italienske mesterskab kom i hus. Ifølge The Guardian skete det angiveligt, fordi Inter skal spare og sælge spillere, hvilket ikke stemte overens med Contes ambition.

Få timer senere blev den franske legende Zinedine Zidane efter flere ugers spekulationer meldt færdig i Real Madrid.

Sådan ser trænerkarrusellen ud Real Madrid: Zinedine Zidane ventes at tage afsked med klubben i de kommende dage. Massimiliano Allegri er sat i forbindelse med klubben, men han er også i dialog med Juventus samt Inter.



Inter: Eriksen skal have ny træner i Inter, da Antonio Conte stopper i klubben efter mesterskabssæsonen Juventus: Andrea Pirlo hænger ifølge flere medier i en tynd tråd og kan snart blive fyret



Napoli: Gennaro Gattuso er færdig i klubben og er nu træner for Fiorentina



Paris St. Germain: Klubben leder ifølge Gazetta Dello Sport efter en afløser for Mauricio Pochettino, der kun har været i klubben i seks måneder. The Athletic skriver endda, at Tottenham er i dialog med argentineren.



Tottenham: Den engelske klub står uden manager siden fyringen af José Mourinho og er allerede blevet sat i forbindelse med Antonio Conte, mens Spurs-fans sikkert også drømmer om et comeback fra tidligere træner Mauricio Pochettino, der angiveligt er i dialog med London-klubben.

Dermed kan det helt store byttemarked blive sat i gang hos de internationale topklubber, hvor flere nu mangler en cheftræner.

Og der skulle ikke gå mange timer, før rygterne begyndte at flyve til højre og venstre.

Conte er blevet sat i forbindelse med Real Madrid, Juventus og endda Tottenham, mens Zidane også nævnes i Torino, hvor han har en gloværdig fortid.

Ovenikøbet er den tidligere Juventus- og AC Milan-træner Massimiliano Allegri også ledig på markedet, og han nævnes også som en kandidat hos de to klubber samt Inter.

Real Madrid and Zinedine Zidane will both publish an official statement in the next hours/days to announce that they’re parting ways. Zidane is 100% leaving. #Real



Real Madrid are in direct contact with Allegri since March but he’s now in talks with Juventus and Inter too. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

Ja, der er endda skriverier omkring Mauricio Pochettinos fremtid i PSG, som han kom til i januar, hvor han underskrev en halvanden år lang kontrakt.

Angiveligt skulle det missede mesterskab have sendt PSG-ledelsen på jagt efter en ny mand til jobbet. Også her nævnes Allegri som et bud på en afløser. Ifølge Gazetta dello Sport har sportsdirektør Leonardo fået til opgave af PSG-ejer at finde en ny mand.

Og The Athletic skriver, at Tottenham endda er i dialog med Pochettino om at få ham tilbage til klubben, han blev fyret fra for blot 18 måneder siden.

Èn ting er sikkert. Det sidste ord er ikke skrevet i trænerkarrusellen.

Det hele kan eksplodere når som helst.