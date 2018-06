Islændingene har en særlig mentalitet, der har hjulpet dem til succes på fodboldbanen, mener den islandske klubtræner Olafur Kristjansson.

Moskva. Island er med blot 335.000 indbyggere den mindste nation, som nogensinde har været med til en VM-slutrunde i fodbold.

Lørdag klokken 15 debuterer Island ved VM i Rusland, når holdet møder Argentina. Senere venter Nigeria og Kroatien i gruppespillet.

For to år siden imponerede Island ved EM, hvor holdet sensationelt sendte England ud og nåede frem til kvartfinalen.

Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre for et land med så få indbyggere at imponere på den måde på den internationale fodboldscene?

Forklaringen skal blandt andet findes i den islandske mentalitet og vikingearv, mener Olafur Kristjansson, cheftræner i FH Hafnarfjordur.

- Viljen til at ofre noget for at opnå noget er mere markant hos mine landsmænd end hos mange af de spillere, jeg har haft med at gøre i Danmark, siger han.

Som tidligere cheftræner i både FC Nordsjælland og Randers FC har han bemærket en forskel på danske og islandske spillere.

- Mange af de islandske spillere har en anderledes tilgang til det med at turde og med at komme ud af komfortzonen.

- Hvis du skal spille fodbold som professionel spiller fra Island, så skal du rejse væk hjemmefra. Det er et kæmpe problem for mange danske spillere at skulle rejse fra Sjælland til Jylland eller den anden vej rundt.

- Sådan er det også med mange trænere. De har ambitioner, men uha, hvis de skal til udlandet, så går de jo glip af venner og familie, forklarer Olafur Kristjansson.

Mange unge fra Island vokser op med en indstilling om at komme ud og erobre verden, påpeger han.

- Det er den gamle vikingeblods-attitude med at skulle sejle væk for at opdage noget nyt.

- De er kendt for krigerinstinktet og viljen til at ofre sig for noget større. De pylrer ikke, siger han.

Træneren kommer med et frisk eksempel.

- Vejret i maj har været fantastisk i Danmark, men elendigt i Island. Alligevel træner de islandske spillere på dårlige baner i slud og regn uden at brokke sig.

- Arven, som vi har fået fra at bo på en klippeø, sætter sig så stærkt, at den skinner igennem, når der skal kæmpes om noget i fodbold, siger Olafur Kristjansson.

Derudover kender islændinge deres begrænsninger og accepterer, at de ikke er verdens bedste boldspillere.

- Island har fundet en måde at spille fodbold på, som er lidt mere simpel. Der er god organisation og struktur på holdet. Og man har fundet en spillestil, der passer til de typer, man har.

- Mentaliteten er meget stærk. Det er en meget sammentømret enhed, som har spillet sammen i lang tid. Alle accepterer deres roller og knokler røven ud af bukserne, siger Olafur Kristjansson.

Reservekeeper Alex Runarsson mener, at meget afhænger af, hvordan Island præsterer mod Argentina.

- Hvis vi får et point i den kamp eller vinder, så er alt muligt for os. Vores mentalitet er vores største styrke, vi er ikke bange for nogen.

- Hver gang, jeg går på banen, så vil jeg være en viking, og jeg kommer til at give alt, siger 23-årige Runarsson til Reuters.

/ritzau/