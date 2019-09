Matchfixing-sagen i FC Roskilde har sat en hel spillertrup under mistanke.

Nu kommer klubbens tidligere assistenttræner John Bredal med en kraftig opfordring til fire spillere.

»De ved selv, hvem de er. Spillerne bør stå frem, melde sig til politiet og samarbejde om at få sagen opklaret. Det er dansk fodbolds fremtid, der er på spil,« siger Bredal.

Han fik tilbage i maj viden om matchfixing-ringen og er blevet afhørt af politiet.

B.T. har i denne uge afdækket nye detaljer i sagen. To internationale spilfirmaer opfangede mistænkelige væddemål indgået på kampen Næstved Boldklub-FC Roskilde 8. maj i år.

Fra fem spilkiosker i Sydtyskland blev der spillet så massivt på kampen, at et enkelt tysk spilfirma, Tipico, udbetalte over en kvart million kroner i gevinster.

Den store interesse på en dansk 1.divisionsklub er i sig selv usædvanlig, men mistanken bliver styrket af, at der blev spillet på præcis de samme to væddemål i alle fem kiosker.

Har analyseret kampene

Det var daværende cheftræner Christian Lønstrup, der i maj som den første fik viden om matchfixing i FC Roskilde fra en kilde.

Lønstrup ringede straks til sin assistenttræner, John Bredal.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

Derfor kendte Bredal allerede i maj navnene på de spillere, der ifølge kilden til informationerne var involveret.

Kilden har også nævnt specifikke kampe, som John Bredal har genset og analyseret.

»Måske er det svært at se for den almindelige tilskuer. Men når du som træner kender det oplæg, spillerne har fået før kampen, lægger du mærke til ting. Ting, der ikke burde foregå,« forklarer han.

Han nævner som eksempel spillere, der ikke løber tilbage til deres plads. Horrible afleveringer, der ender hos modstanderne i farlige positioner. En spiller, der pludselig nægter at gå på banen, selv om lægestaben ikke kan finde skader på ham.

»Det er i forvejen svært nok at møde modstandere hver weekend, men hvis du så også bliver modarbejdet af dine egne spillere, er det virkelig svært at vinde fodboldkampe,« siger John Bredal.

Sammen med Christian Lønstrup blev Bredal i september 2018 ansat til at redde klubben fra at rykke ned i 2. division. De fik løftet bundniveauet, og i løbet af efteråret lykkedes det at slå flere af topholdene i 1. division.

Men af og til var der store udsving i resultaterne. Kampe, der blev vurderet som nemme at vinde, blev tabt stort.

I dag er Bredal ikke i tvivl om, at der foregik aftalt spil.

»Vi kæmpede virkelig bravt for at vende situationen i en klub, der havde præsteret så pivringe gennem flere år. Når vi så får viden om, at en gruppe spillere modarbejder systemet og taber med vilje – så bliver jeg vred,« fortæller Bredal.

Han vil ikke sætte navne på de spillere, som ifølge hans informationer er involveret i matchfixing-ringen.

»Det er politiets opgave at opklare den sag. Hverken Christian Lønstrup eller jeg skal lege politimænd,« siger han.

Politiet har via dommerkendelser fået adgang til en række fodboldspilleres bankoplysninger, viser retsdokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

Desuden fokuserer efterforskningen ifølge B.T.s kilder på danskere med rødder i landene Serbien og Montenegro, som mistænkes for at være bagmænd.

Især en dansk mand med rødder i Montenegro mistænkes for at organisere matchfixing-ringen ved at være bindeled mellem pengestærke bagmænd og fodboldspillerne.

Efterforskningen er langt fra afsluttet.

Politiet er 'i fuld gang med at efterforske og undersøge omstændighederne', oplyser politikommissær Martin Eise Eriksen, leder af Afdeling for Økonomisk Kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi har afhørt og afhører fortsat centrale personer i relation til sagen,« siger han.

FC Roskildes ejer, Carsten Salomonsson, har ingen kommentarer til sagen. Han afventer politiets efterforskning.

John Bredal er ikke den eneste, der nu giver sit syn på de dramatiske begivenheder i FC Roskilde. Søndag bringer B.T. et interview med tidligere træner Christian Lønstrup, der afslører, hvordan han fik viden om matchfixing i klubben.