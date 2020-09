Nicklas Bendtner var onsdag aften tilbage på fodboldbanen.

Her startede han nemlig inde for oldboys-holdet Tårnby FF i kampen mod Fredensborg.

Den tidligere landsholdsspiller ønskede ikke at snakke med pressen efterfølgende, men B.T.s udsendte fik en kommentar fra holdets træner om Bendtners præstation.

»Han gjorde det faktisk rimelig godt i forhold til, hvad jeg havde regnet med,« sagde Michael Lagermann og fortsatte.

»Det er faktisk første gang, han er med os. Han Har ikke været med i nogle træninger - endnu.«

Hvor længe skal han spille for jer?

»Jeg regner med, at han er med igen i næste kamp, hvis han altså har lyst.«

Nicklas Bendtner gav efter kampen en kasse øl, som er obligatorisk de fleste fodboldhold, når man har fået sin debut.

»Vi skal ind og fejre det nu. Han har allerede givet en kasse øl på grund af sin debut. Og så skal han nok også lige holde en tale,« sagde Michael Lagermann til B.T.

Den tidligere Arsenal-spiller spillede uden nummer onsdag aften, men Michael Lagermann siger, at han vil bære nummer ni i næste kamp.

Og selv om Bendtner er ny på holdet, så kender han de fleste. Den tidligere landsholdsspiller har nemlig besøgt Tårnby FF's idrætsanlæg adskillige gange.

»De fleste af os har jo kendt ham i mange år. Han er kommet herude i mange år. Vi er rigtig glade for, at han gider,« forklarer Michael Lagermann.

Nicklas Bendtner har spillet angriber hele sin karriere, og han har blandt andet scoret mål for Danmark ved VM og EM-slutrunder.

Men angriber spillede han dog ikke for Tårnby FF i sin første kamp.

»Han spillede lidt forskellige positioner i dag, men han gør jo lidt, hvad der passer ham. Han havde da kræfter til en hel kamp, men det er måske meget godt for ham og os, at vi trods alt kun spiller to gange 30 minutter.«

Ifølge B.T.s udsendte havde Bendtner travlt med at komme i omklædningsrummet efter kampen.

Kæresten, Philine, var ligeledes til stede i Kastrup, hvor kampen blev spillet.

Tårnby FF vandt kampen med 1-0.