Joakim Mæhle sad bare og ventede.

Ventede på det opkald eller den besked der betød klubskifte i det netop lukkede transfervindue.

Det fortæller den danske landsholdsstjernes træner Gian Piero Gasperini til Football Italia.

»Jeg er glad for, transfervinduet er lukket. Hateboer, Mæhle og Boga brugte hele dagen på deres telefoner, de ventede på at komme væk, men nu er vinduet lukket, og det her er vores hold.«

Træneren fortæller dog også, at der ikke er ren jubel over at have mange spillere til rådighed denne sæson. Faktisk så han gerne, at nogle – dog uden at sætte navne på – var taget afsted.

»Klubben gjorde mig ikke en tjeneste ved at beholde mange spillere. Det er altid noget rod, hver gang nogen ikke spiller. Holdet er ikke det, jeg ønskede. Jeg må leve med det og vælge de bedste, det er en stor trup, men klubben havde ikke en chance for at sælge,« siger Gasperini.

Det var tilbage i december 2020, at Joakim Mæhle, der under seneste EM tog det danske landshold med storm, skiftede fra Genk til Atalanta og Serie A.

Inden sommerferien var spilletiden dog begrænset for Joakim Mæhle, og han blev i det netop lukkede transfervindue rygtet til blandt andre Tottenham og West Ham.

Tilbage i juni sagde danskeren til TV 2, at han da fulgte lidt med i rygterne, at han var 'smigret', men at han fokuserede på at få en god start i Italien efter ferien.