Nej tak.

Det var den besked, som den nuværende Juventus-træner Massimiliano Allegri gav Real Madrids præsident, der ringede til den italienske træner for at høre, om han var interesseret i at blive Zinedine Zidanes afløser i den spanske storklub.

Det fortæller Allegri onsdag ifølge det italienske medie Football Italia.

»Lad os sige det sådan, at jeg sagde ja til Juventus,« fortæller italieneren.

»Jeg snakkede med præsidenten (Florentino Perez, red.) én gang, og jeg sagde af respekt for Juventus’ præsident, som jeg har givet mit ord til, og til klubben, at jeg bliver i Juventus. Jeg bliver dog nødt til at takke Real Madrids præsident for at have givet mig chancen for at komme dertil,« fortæller Allegri.

Real Madrid offentliggjorde tirsdag, at den nu forhenværende spanske landstræner Julen Lopetegui bliver manden, der skal tage over for succesfulde Zinedine Zidane, der blandt andet formåede at vinde tre Champions League-trofæer i streg med hovedstadsklubben.

Det bliver ikke Massimiliano Allegri, men spanske Julen Lopetegui, der overtager jobbet som træner i Real Madrid. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Det bliver ikke Massimiliano Allegri, men spanske Julen Lopetegui, der overtager jobbet som træner i Real Madrid. Foto: JAVIER SORIANO

Onsdag offentliggjorde det spanske fodboldforbund, at de - én dag før VM i Rusland begynder - har valgt at fyre Lopetegui som landstræner på grund af ansættelsen i Real Madrid, som han skulle overtage på den anden side af VM.

I stedet skal en Real Madrid-legende nu overtage det spanske landshold, der fredag spiller deres første kamp under VM-slutrunden, mens Lopetegui i stedet nu kun kan glæde sig over, at han snart starter som Real Madrids nye træner.

Men i stedet for spanieren kunne det altså meget vel have været Massimiliano Allegri, der skulle varetage jobbet i Madrid-klubben.

Juventus-træneren er en eftertragtet herre, da det menes, at også Chelsea var interesseret i at ansætte den 50-årige italiener.

Massimiliano Allegri har stået i spidsen for Juventus siden 2014.