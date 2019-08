Ude af holdet. På vej væk?

Nu sætter træner Erik ten Hag ord på Kasper Dolbergs situation i Ajax.

»Jeg tror, han spiller for Ajax denne sæson,« siger manden med det sidste ord i den hollandske storklub nu til mediet Nos.nl.

De seneste dage har ellers været fyldt med historier om, at Kasper Dolberg ligner en færdig mand i Ajax, efter at den danske angriber blev sendt helt ud af truppen til midtugens afgørende Champions League-kval-kamp mod PAOK. Og i seneste ligakamp blev det til 90 minutter - på bænken.

Franske Nice og tyske Hoffenheim er meldt interesseret i lejemål af den 21-årige dansker, men Ajax-sportsdirektør Marc Overmaars har meldt ud, at 'der kan ske noget med Kasper Dolberg i denne uge'.

Ifølge Ajax-træneren er det ikke noget, der kommer til at ske.

»Jeg er ikke sikker på, at han ønsker at blive udlejet,« siger Erik ten Hag;

»Men han er i en periode, hvor han skal spille mere. Det er dog ikke uden grund, at jeg har valgt de andre: De giver mere til, men han kan selv lave om på det. Vil han kæmpe for det? Det er spørgsmålet. Vi har brug for krigere, og jeg tror, at han kan spille en vigtig rolle for os.«

Så sent som i juni scorede Kasper Dolberg (th.) for Danmark i en EM-kvalifikationkamp mod Georgien.

Ajax-træneren fremhæver også danskerens konkurrenter til angrebspladserne:

Med Dusan Tadic 'fungerer holdet bedre'.

Klaas-Jan Huntelaar ser 'super skarp ud og arbejder mere'.

Kasper Dolbergs angrebsrivaler har i de første to runder af Æresdivisionen hver scoret to mål allerede. Desuden stod de for tilsammen tre af fem Ajax-mål mod PAOK.

Erik ten Hag siger dog også: »Der er stor konkurrence, men vi skal ikke bare konkludere, at det ikke fungerer med Dolberg. Holdet vil altid komme i første række,« lyder det.

Transfervinduet i de sidste store ligaer lukker mandag 2. september.