Der bliver kigget efter den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg i disse tider.

Og Southampton er bestemt heller ikke afvisende over for bud på danskeren. Hvis altså bare buddet er 'realistisk' nok.

Sådan lyder meldingen fra Southampton-træner Ralph Hasenhüttl, der er begejstret for sin danske midtbanegeneral.

»Han er en fantastisk fokuseret holdspiller, og en spiller, der har sine mål for øje, og han kender sine styrker,« lyder det fra Hassenhüttl i et interview til journalisten Simon Peach på Twitter.

Der skal et ordentligt bud til, før Southampton-træneren vil give slip på Højbjerg. Foto: PETER CZIBORRA

Flere store klubber har allerede været ude og indikere deres interesse i Premier League-danskeren.

Det forlød blandt andet, at Tottenham var interesseret i Pierre-Emile Højbjerg, der også selv forholdte sig til rygterne, og også Everton kom på banen som et muligt emne. Her kom det frem, at Carlo Ancelotti er en 'beundrer af danskeren'.

Ralph Hasenhüttl er godt klar over, at det kan blive en udfordring for Southampton at holde på Højbjerg, hvis der først kommer et stort bud på ham.

»Vi er klar over, hvilken klub, vi er, og hvad vi vil være i fremtiden. Når en spiller gør det godt, og der kommer et stort bud fra en stor klub, og hvis det er et bud, vi kan acceptere, og som er realistisk og ikke bare dumt, så kan vi blive enige om alt,« siger han.

Ralph Hasenhuttl on the future of #SaintsFC captain Pierre-Emile Højbjerg, who has a year left on his contract & is subject of a fair bit of speculation pic.twitter.com/HsKyOMy7OK — Simon Peach (@SimonPeach) June 2, 2020

Men kommer det realistiske bud ikke, så er Hassenhüttl klar i mælet.

»Hvis der kommer et bud, der ikke er godt nok, så bliver han her. Vi behøver ikke sælge ham. Om han forlænger sin kontrakt, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt.«

Pierre-Emile Højbjerg har spillet 129 kampe for Southampton og scoret fem mål.

Hans kontrakt udløber i sommern 2021.