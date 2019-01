Eirik Hornelands ansættelse som ny træner i Rosenborg er endt i en åben konflikt mellem hans tidligere arbejdsgiver, Haugesund, og Trondheim-klubben.

Fredag skulle Horneland have optrådt på et pressemøde i Rosenborg, men det blev aflyst kort forinden.

I stedet mødte bestyrelsesformanden i Rosenborg, Ivar Koteng, op.

»Vi har aflyst pressemødet med Horneland. Baggrunden er, at der opstod hysterisk meget polemik med Haugesund torsdag.«

»Vi blev hængt ud, så vi har behov for at forklare os. Vi tilbød Haugesund 1,1 millioner kroner for i praksis at frigive ham ni arbejdsdage før tid. Så blev vi hængt ud som umoralske i aviserne. Vi står ved det, vi har gjort i denne sag,« siger Koteng fredag ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Konflikten mellem Haugesund og Rosenborg bunder i, hvornår Eirik Horneland og hans assistenttræner Karl Oskar Emberland kan tiltræde i Rosenborg, samt om ansættelsesprocessen er foregået efter bogen.

Trænerduoen blev torsdag udnævnt som nye trænere i Rosenborg.

Planen var, at de skulle starte 1. februar. Men Haugesund mener, at Horneland og Emberland er under kontrakt frem til 30. november 2019.

Rosenborg er arbejdsgiver for danske Nicklas Bendtner og Mike Jensen. (Arkivfoto) Vincent West/Reuters Vis mere Rosenborg er arbejdsgiver for danske Nicklas Bendtner og Mike Jensen. (Arkivfoto) Vincent West/Reuters

Det gør Horneland og Rosenborg ikke. Horneland siger, at han skrev under på en kontraktforlængelse med Haugesund i oktober, der trådte i kraft 1. januar, og som giver ham en måneds opsigelsestid.

Men Haugesund siger, at klubben har annulleret den kontrakt, og at det derfor er den tidligere kontrakt, der gælder.

I den kontrakt er der ingen klausuler, som gør, at Rosenborg kan hente Horneland, medmindre klubben køber ham fri. Det har Rosenborg ikke gjort, siger bestyrelsesformanden i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim.

Begge parter siger, at de er klar til at gå rettens vej for at få sagen udredt. Rosenborg vandt sidste sæson det norske mesterskab. Haugesund endte som nummer fire i tabellen.

/ritzau/