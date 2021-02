En engelsk manager er blevet fyret fra klubben Odisha FC i den Indiske Superliga.

Fyringen kommer efter en chokerende udmelding på nationalt TV, hvor han i interviewet siger, 'at hans spillere enten selv skal voldtage, eller blive voldtaget for at få et straffespark,’ skriver Daily Mail.

Det meget ekstraordinære udbrud kom i et interview efter kampen, hvor Stuart Baxter måtte se sit hold tabe 1-0 til Jamshedspur – og ifølge ham selv snydt for et straffespark.

»Du har brug for, at nogle kendelser går din vej, og det gjorde de ikke. Jeg ved ikke, hvornår vi får et straffespark. Jeg tror, ​​at en af ​​mine spillere bliver nødt til at voldtage nogen eller blive voldtaget selv, for at få et straffespark,« lød det fra en 67-årige manager.

Stuart Baxter har tidligere stået i spidsen for både det sydafrikanske og finske landshold, men er nu blevet smidt på porten af den indiske klub.

Det meget opsigtsvækkende interview blev sendt direkte på Star Sports, der er Indiens største TV-netværk for sport. En kanal, der sidste år havde ugentlige seertal på 1,3 milliarder.

Klubben var straks ude på de sociale medier og fordømte de udtalelser, som deres manager var kommet med.

»Det er helt uacceptabelt, uanset konteksten, og det afspejler ikke klubbens værdier.«

Dagen efter opgøret blev Stuart Baxters kontrakt ophævet med øjeblikkelig virkning.