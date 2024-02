Sagen om Maddy Cusack har nu taget en ny drejning.

Jonathan Morgan, der var træner for Cusack i Sheffield United, er blevet fyret.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at nye oplysninger om sagen har set dagens lys, hvilket er skyld i, at Morgan nu er fortid.

Vi skal helt tilbage til september, hvor sagen startede i forbindelse med Cusacks død.

Jonathan Morgan er færdig i Sheffield. Foto: Simon Bellis/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonathan Morgan er færdig i Sheffield. Foto: Simon Bellis/AP/Ritzau Scanpix

Den 27-årige fodboldspiller blev pludseligt fundet død i sit hjem, og efter dødsfaldet meldte politiet i Derbyshire ud, at der ikke var nogen mistænkelige omstændigheder omkring dødsfaldet.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND eller Livslinien. For SIND kan man ringe 70 23 27 50 for at få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Livslinjen har 70 201 201 på alle årets dage fra kl. 11-05.

Men efter pres var Cusacks familie, der blandt andet rettede kritik af Jonathan Morgan, åbnede klubben en undersøgelse.

Familien Cusack klagede blandt andet over, at Maddy Cusacks arbejdsforhold til Morgan skadede hendes mentale helbred, og at netop dét spillede en rolle i, at Maddy Cusack tog sit eget liv.

Morgan afviste, at han skulle have gjort noget galt og understregede, at han havde et normalt forhold til Cusack.

Familien Cusack (søster og mor i midten) har lagt massivt pres på for at få sagen undersøgt til bunds. Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Familien Cusack (søster og mor i midten) har lagt massivt pres på for at få sagen undersøgt til bunds. Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix

Sheffield United meldte i december ud, at undersøgelsen ikke fandt beviser for lovovertrædelser, men efter yderligere pres fra familien, gik det engelske fodboldforbund, FA, ind i sagen.

Og nu er Jonathan Morgan altså blevet fyret fra klubben, ligesom hans agentbureau også har afbrudt samarbejdet med træneren.

»I løbet af de sidste 24 timer har vi fået nye oplysninger om Jonathan Morgan. Vi vil ikke længere arbejde sammen med ham på nogen måde, og vores forhold ophører med øjeblikkelig virkning,« siger Tongue Tied Management ifølge nyhedsbureauet Reuters.