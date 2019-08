Det ser ud til, at det kun bliver til en sæson for Robin Olsen i AS Roma.

Den svenske målmand med en fortid i FC København ser nemlig ud til at sætte sin underskrift på en ny kontrakt, i en ny liga.

Franske Montpellier, der endte på sjettepladsen i Ligue 1 anno 2018/2019, bliver efter alt at dømme Olsens nye arbejdsgiver.

Det fortalte Michel Der Zakarian, der er træner i den franske klub, torsdag, da backspilleren Arnaud Souquet blev præsenteret som ny spiller i klubben.

»Vi håber på, at målmanden skriver under i dag (torsdag, red.). Man han skal igennem lægetjek, underskrift osv. Så han når ikke at blive klar til kamp på torsdag,« siger han ifølge flere franske medier, herunder France Football.

Der er angiveligt tale om et lån på et år udstyret med en købsoption, skriver Aftonbladet.

Robin Olsen bliver hentet som erstatning for Montpelliers tidligere keeper Benjamin Lecomte, der er blevet solgt til Monaco.

Montpellier sparker sin Ligue 1-sæson i gang lørdag mod Rennes, men det bliver altså formentlig uden Robin Olsen mellem stængerne.