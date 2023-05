Det er langt fra første gang. Og nu er det sket igen.

Den tidligere fodboldstjerne Mesut Özil er stærkt begejstret for, at det lykkedes for den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan at opnå genvalg.

De to har udviklet et venskab, hvilket har skabt både overskrifter og kontroverser.

Özil er født og opvokset i Tyskland, hvor han opnåede en glorværdig landsholdskarriere, der dog stoppede brat i 2018, da han trak stikket efter længere tids kritik af hans forhold til Erdogan.

'Jeg plejede at bære den tyske landsholdstrøje med stolthed og glæde, men det gør jeg ikke længere,' lød det dengang.

Siden er Özil og Erdogan været sammen på billeder mange gange, og efter valgsejren i weekenden var der igen støtte fra den tidligere fodboldspiller.

På sin Instagram deler Özil et billede af ham og præsidenten, hvor han takker de højere magter for genvalget. Billedet trækker igen overskrifter hjemme i Tyskland, der noterer sig, at han fejrer valgsejren med præsidenten.

Özil har nu endegyldigt trukket stikket på sin fodboldkarriere.

Det gjorde han i marts på grund af flere skader.

Han sluttede karrieren i tyrkiske Istanbul Basaksehir.