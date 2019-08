Sagaen om Neymar kan fortsætte lidt endnu.

Den brasilianske verdensstjerne står nemlig over for et nyt skifte helt oppe på samme rekordniveau, som da han blev solgt til Paris SG.

Og lige nu ser det ud til at blive en kamp mellem Real Madrid og Barcelona om, hvem der kan lokke Neymar tilbage til Spanien.

Det vil ifølge Le Parisien koste 200 millioner euro - eller cirka 1,5 milliarder kroner - at få Neymar fri, men der er villighed at spore hos Paris SG.

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar

Lørdag fortalte sportsdirektør Leonardo, at Neymars exit var rykket nærmere, og skal man tro AS og Le Parisien er det lige nu Real Madrid, der er tættest på en handel.

Neymar skulle ellers selv være mest varm på en retur til Barcelona, men med en offensiv bestående af Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé og Philippe Coutinho er der ikke meget plads til Neymar.

Det er der til gengæld i Real Madrid, og Neymar skulle da angiveligt heller ikke være afvisende over for det skifte. Det hjælper ifølge AS også på det, at Paris SG har et langt bedre forhold til Real Madrid end til Barcelona.

Måske er det også derfor, at franskmændene angiveligt skulle være klar til at imødekomme Real Madrid ved at leje ham ud i et år med et krav om køb næste sommer. Det var samme finte, som Paris SG selv brugte, da de hentede Kylian Mbappé i Monaco.

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (L) jokes with Saint-Germain's French forward Kylian MBappe (R) during a training session

Det trækker altså op til et af sommerens helt store skifter bare to år efter, at Paris SG på opsigtsvækkende vis betalte Neymars frikøbsklausul og hentede ham i Barcelona.

Nu kan han muligvis snart vende tilbage til Spanien og denne gang altså i ærkerivalens trøje.

Det vil nok også gøre Zinedine Zidanes humør bedre. Real Madrid-træneren har ønsket nye spillere denne sommer, hvor især Paul Pogba og Christian Eriksen har været nævnt med jævne mellemrum.

Men det lugter mere af en ny spiller længere fremme på banen. De næste dage og uger vil nok vise, hvordan sagaen ender.